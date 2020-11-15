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Власть

Крымский депутат предложил «декоммунизировать» улицу в Симферополе

11:22 воскресенье, 15 ноября 2020
Симферополь

Глава комитета по культуре и вопросах охраны культурного наследия парламента Крыма Николай Волков выступил за переименование симферопольской улицы, названной в честь коммунистического деятеля Белы Куна.

«Поменять, ни в коем случае нельзя сохранять. Если у нас улица названа человеком, который непосредственно уничтожал людей террором, то это неправильно», – считает Николай Волков.

Бела Кун – венгерский и советский коммунистический деятель, революционер. В ноябре 1920 года был назначен председателем Крымского ревкома. Был организатором и активным участником массовых казней в Крыму. Его расстреляли в 1938 году.

В марте 2019 года лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать улицы крымских городов. По его словам, идея пришла ему в голову после шествия по улицам Симферополя, «названным в честь идеологов коммунизма».

В Ялте руководитель крымского отделения общественной организации «Российское дворянское собрание» Андрей Ушаков предложил переименовать улицу Войкова в Гимназическую​. Эту инициативу поддержала экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она обратилась в Общественную палату полуострова с инициативой переименовать улицы, названные в честь Петра Войкова, который причастен к расстрелу российского царя Николая II и его семьи.​

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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