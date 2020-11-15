Власть
Крымский депутат предложил «декоммунизировать» улицу в Симферополе
Глава комитета по культуре и вопросах охраны культурного наследия парламента Крыма Николай Волков выступил за переименование симферопольской улицы, названной в честь коммунистического деятеля Белы Куна.
«Поменять, ни в коем случае нельзя сохранять. Если у нас улица названа человеком, который непосредственно уничтожал людей террором, то это неправильно», – считает Николай Волков.
Бела Кун – венгерский и советский коммунистический деятель, революционер. В ноябре 1920 года был назначен председателем Крымского ревкома. Был организатором и активным участником массовых казней в Крыму. Его расстреляли в 1938 году.
В марте 2019 года лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать улицы крымских городов. По его словам, идея пришла ему в голову после шествия по улицам Симферополя, «названным в честь идеологов коммунизма».
В Ялте руководитель крымского отделения общественной организации «Российское дворянское собрание» Андрей Ушаков предложил переименовать улицу Войкова в Гимназическую. Эту инициативу поддержала экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она обратилась в Общественную палату полуострова с инициативой переименовать улицы, названные в честь Петра Войкова, который причастен к расстрелу российского царя Николая II и его семьи.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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