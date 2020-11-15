Из Севастополя исчезают воробьи

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Люди, птицы, звери и даже дома — все против серых городских жителей.

В Севастополе стало меньше воробьев — это ощущение горожан подтвердил старший научный сотрудник Института биологии южных морей РАН Виталий Гирагосов. Причин у этого несколько, и некоторые могут показаться довольно неожиданными.

В Севастополе обитает два вида воробьев-аборигенов, рассказывает ученый. Спутник человека домовый воробей живет в городе и пригородах.

Полевой воробей зимой тоже встречается в городе, но в теплое время он предпочитает пригород и окрестные лесопосадки.

«Есть еще испанский воробей, но он обитает на севере Крыма. У нас его пока еще не видели», — отметил Виталий Гирагосов.

Как рассказал ученый, в Севастополе воробьи сейчас живут локально, в отдельных районах. Их число уменьшается по нескольким причинам, и одна из них — архитектурные особенности новостроек.

«Воробьям нужны какие-то щели, ниши. В старых домах они могли гнездиться под шиферными покрытиями, в технологических нишах. А в гладеньких современных зданиях им просто негде гнездиться», — говорит биолог.

Вторая причина, как бы странно она ни звучала, — это внимание коммунальщиков к городским газонам.

«Газоны стали более тщательно и регулярно косить. Злаки на них не успевают созревать, их скашивают до того, как они могут дать семена, — и ухудшается кормовая база воробьев», — говорит Виталий Гирагосов.

Ухудшают кормовую базу птичек и пестициды, которыми обрабатывают поля.

«Для выкармливания птенцов воробьи используют насекомых, а их становится заметно меньше. Да и вообще в черте города зеленых насаждений не так уж много — это тоже сказывается», — отмечает ученый.

Зато стало больше воробьиных угроз: хищных вороновых и кошек. И это — сигнал не только об изменении климатических условий, но и о неблагополучии городской среды.

«По моим наблюдениям, за последние 30 лет в Севастополе увеличилось количество серых ворон, сорок. Это может быть показателем санитарного состояния города, количества свалок. А эти птицы часто инспектируют всякие щели и другие потенциальные гнездовья воробьев. Вытаскивают оттуда яйца, птенцов, могут поедать и слетков — оперившихся птенцов», — рассказывает Виталий Гирагосов.

Большое число бездомных животных — а их в Севастополе очень много — это тоже плохой показатель цивилизованности города. Одно из следствий — бездомные кошки тоже охотно ловят вылетевших из гнезда воробьев-слетков.

Наиболее естественным и наименее зависимым от человека фактором можно назвать только экспансию средиземноморских чаек: они все чаще стали гнездиться на крышах и на гидросооружениях.

«Количество гнездящихся чаек у нас увеличивается — это нормальный процесс, из-за изменения климата многие виды начинают расселяться и увеличивать свой ареал. Потепление способствует расширению ареала южных видов на север», — объясняет ученый.

Он отмечает: средиземноморские чайки — довольно серьезные хищники, и, увы, воробьи тоже становятся их кормом.

«Если они видят какого-то слетка, то тут же стараются его проглотить. Они даже на голубей охотятся во дворах, неоднократно наблюдал», — завершил перечень «противоворобьиных» факторов ученый.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Форпост

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