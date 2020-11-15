Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму все еще более двухсот новых заражений за сутки ● В Крыму количество умерших от COVID превысило 200 человек ● Коронавирусные будни: в России побит суточный антирекорд ● Коронавирус в Севастополе: что известно о заболевших ● Еще две сотни крымчан заразились коронавирусом
Два человека с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.
С начала пандемии зафиксировано 208 летальных случаев пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки в Крыму COVID-19 выявлен у 201 человека. Всего в республике коронавирус подтвержден у 12 206 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 7 805 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму количество умерших от COVID превысило 200 человек. Количество пациентов, умерших от коронавируса в Республике Крым, достигло 206 человек.
Коронавирусные будни: в России побит суточный антирекорд. В Российской Федерации за минувшие стуки выявлено более 22 тысяч лиц, заразившихся COVID-19.
Коронавирус в Севастополе: что известно о заболевших. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 54 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Еще две сотни крымчан заразились коронавирусом. За 13 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму все еще более двухсот новых заражений за сутки
За 14 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции, в том числе 48 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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