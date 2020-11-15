Два человека с COVID-19 скончались в Крыму за сутки

Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

С начала пандемии зафиксировано 208 летальных случаев пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в Крыму COVID-19 выявлен у 201 человека. Всего в республике коронавирус подтвержден у 12 206 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 7 805 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму количество умерших от COVID превысило 200 человек. Количество пациентов, умерших от коронавируса в Республике Крым, достигло 206 человек.

Коронавирусные будни: в России побит суточный антирекорд. В Российской Федерации за минувшие стуки выявлено более 22 тысяч лиц, заразившихся COVID-19.

Коронавирус в Севастополе: что известно о заболевших. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 54 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Еще две сотни крымчан заразились коронавирусом. За 13 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания.