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Власть

Жителя Севастополя приговорили к «обязательным работам» за публикации в соцсетях

Жителя Севастополя приговорили к «обязательным работам» за публикации в соцсетях

фото © Крым.реалии

Нахимовский районный суд Севастополя постановил привлечь к административной ответственности в виде 30-ти часов обязательных работ местного жителя, которого признали виновным в «возбуждении вражды» из-за его публикаций в социальных сетях.

Об этом сообщает прокуратура Севастополя.

В сообщении указано, что прокуратура Нахимовского района Севастополя провела проверку по материалам ФСБ и установила, что в январе 2020 года севастополец 1996 года рождения на своей странице в социальной сети «разместил изображения, видеозаписи и тексты, направленные на возбуждение ненависти и вражды по отношению к определенной группе лиц».

После этого в отношении парня возбудили административное дело, а позже суд вынес свое решение об обязательных работах.

По данным прокуратуры, судебный акт в законную силу не вступил. В ведомстве не называют имя и фамилию севастопольца, его комментарии также отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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