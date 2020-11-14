Жительницу Симферополя, убившую семилетнего сына, поместят в психиатрическую лечебницу

Верховный суд Крыма освободил жительницу Симферополя от уголовной ответственности за убийство семилетнего сына и принял решение поместить ее в психиатрическую лечебницу.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«В отношении женщины применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением», – говорится в сообщении.

В начале февраля текущего года 41-летняя женщина, находясь в салоне автомобиля по улице Сельвинского в Симферополе, нанесла своему семилетнему сыну 39 ударов ножом. Ребенок скончался на месте. До признания невменяемой она обвинялась по пункту «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).

«Согласно заключению стационарной психолого-психиатрической экспертизы женщина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, которое лишало ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», – рассказали в надзорном ведомстве.

Постановление суда в законную силу не вступило.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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