«Жить стало лучше»: в Крыму снизили прожиточный минимум

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Размер прожиточного минимума для пенсионеров и трудоспособного населения за III квартал 2020 года уменьшен постановлением Совмина РК, сообщает пресс-служба Минтруда РК.

Пересчет объясняется снижением стоимости потребительской корзины.

«Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за III квартал 2020 года по сравнению со II кварталом 2020 года уменьшилась на 53 рубля. Это обусловлено снижением стоимости продуктов питания (от 50,2 % до 0,2 %), входящих в потребительские корзины основных социально-демографических групп», - говорится в сообщении.

Согласно документу, величина прожиточного минимума снизилась для пенсионеров на 49 рублей и составила 8922 рубля, для трудоспособного населения – на 82 рубля до 11671 рубля, а для детей увеличена на 31 рубль до 11713 рублей.

«В III квартале наблюдается снижение цен на сезонные овощи: свежие помидоры и огурцы – соответственно на 37,2 % и 14,7 %, лук репчатый – на 50,2 %, картофель – на 19,9 %; а также на виноград – на 16,8 %, бананы – на 17,0 %, пшено – на 9,6 %, куры – 4,5 %, рыбу мороженную – 4,0 %, муку пшеничную – на 2,1 %, яйца куриные – на 1,9 %, крупу гречневую – на 1,3 %, сельдь соленую – на 0,8 % и другие.

Выросли в цене: апельсины на 32,6 %, морковь – на 19,3 %, свеклу – на 14,4 %, сахар-песок – на 12,0 %, яблоки – на 4,9 %, маргарин – на 4,7 %, крупы овсяную и перловую – на 4,5 %, творог – на 4,4 %, кисломолочные продукты – на 3,9 %, рис – на 3,4 %, вермишель – на 3,1 %, масло подсолнечное – на 2,4 %, капусту – на 21,3 % и другие».

При этом информация, размещенная на сайте Крымстата, несколько отличается от приведенной в релизе Совмина. Так, по сравнению с августом продукты питания подешевели в среднем на 0,3, а непродовольственные товары, также входящие в потребительскую корзину, выросли в цене на 1-3%.

Снижение размера прожиточного уровня может негативно отразиться на благосостоянии всех граждан. Эта величина является «индикатором бедности» для оказания социальной поддержки граждан, соответственно, на нее опираются при оформлении и расчете различного рода пособий и субсидий. Если доход человека ниже прожиточного минимума – ему будут положены различные выплаты, если выше – могут урезать или отменить даже уже существующие.

Возможность оказания социальной помощи пересматривается автоматически после утверждения нового размера прожиточного минимума. Следовательно, в случае его повышения социальная помощь становится доступна лицам с доходами ниже этого значения, в случае понижения – ранее получавшие помощь граждане могут лишиться ее полностью или частично. Кроме того, размер прожиточного минимума трудоспособного населения влиять на минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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