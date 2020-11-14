Врач рассказала о влиянии курения на риск подхватить COVID

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Курение нарушает защитные функции трахей, тем самым делая человека более восприимчивым к вирусным и бактериальным инфекциям, в том числе и COVID-19.

Об этом рассказала главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РК, заведующая пульмонологическим отделением Симферопольской горбольницы № 7 Марина Захарова.

«Курение вызывает грубое нарушение мукоцилиарного клиренса, который отвечает за защитные функции слизистой трахеобронхиального дерева. Человек становится более восприимчив к вирусным инфекциям, к бактериальным инфекциям. Особенно опасны так называемые системы нагревания табака. В некоторых странах они вообще запрещены, поскольку они влияют на повреждение легких. Снижаются защитные функции», - сказала специалист.

По ее словам, курение в целом отрицательно влияет на весь организм.

«Оно вызывает спазм сосудов. Все понимают последствия вредной привычки, но не многие могут от нее отказаться», - констатировала врач.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн заявил, что коронавирус может вернуть россиянам давно забытые вредные привычки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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