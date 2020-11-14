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Коронавирус в Крыму

Врач рассказала о влиянии курения на риск подхватить COVID

01:21 суббота, 14 ноября 2020
Врач рассказала о влиянии курения на риск подхватить COVID

фото © Новости Крыма

Курение нарушает защитные функции трахей, тем самым делая человека более восприимчивым к вирусным и бактериальным инфекциям, в том числе и COVID-19.

Об этом рассказала главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РК, заведующая пульмонологическим отделением Симферопольской горбольницы № 7 Марина Захарова.

«Курение вызывает грубое нарушение мукоцилиарного клиренса, который отвечает за защитные функции слизистой трахеобронхиального дерева. Человек становится более восприимчив к вирусным инфекциям, к бактериальным инфекциям. Особенно опасны так называемые системы нагревания табака. В некоторых странах они вообще запрещены, поскольку они влияют на повреждение легких. Снижаются защитные функции», - сказала специалист.

По ее словам, курение в целом отрицательно влияет на весь организм.

«Оно вызывает спазм сосудов. Все понимают последствия вредной привычки, но не многие могут от нее отказаться», - констатировала врач.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн заявил, что коронавирус может вернуть россиянам давно забытые вредные привычки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Второй роддом в Севастополе в этом году не откроется. Севастопольский роддом № 2, расположенный на проспекте Генерала Острякова, 211а, не успеют открыть в ноябре этого года, как планировалось ранее.

Три пациента с COVID-19 скончались в Севастополе за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 52 человек.

Пациенты с симптомами ковида появились в Крыму еще в январе. Пациенты с симптомами коронавирусной инфекцией фиксировались в Севастополе еще в первые месяцы 2020 года.

Еще пятеро крымчан умерли от коронавируса. Пять пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

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Врач рассказала о влиянии курения на риск подхватить COVID

Врач рассказала о влиянии курения на риск подхватить COVID

Курение нарушает защитные функции трахей, тем самым делая человека более восприимчивым к вирусным и бактериальным инфекциям, в том числе и COVID-19.

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