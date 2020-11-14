Власть
Власти Ялты обещают срочно отремонтировать более 50 придомовых территорий
Ремонт дорожного покрытия придомовых территорий и подъездов к ним в Ялтинском регионе будет произведен более чем по 50 адресам до конца года.
Как пояснил начальник департамента по вопросам ЖКХ администрации города Сейран Меметов, их список был определен совместно с депутатами городского совета на основании наказов избирателей.
«Специалисты МБУ «ДЭУ» начали ремонт в городе с улицы Найденова в Ялте, затем работы переместились на Кривошты, а оттуда – на Киевскую. Так постепенно будет охвачен весь город, а к концу ноября сотрудники предприятия займутся придомовыми территориями в поселках и Алупке», – рассказал он.
При этом Меметов уточнил, что ремонт изношенных участков дорожного покрытия, кроме Ялты, запланирован в Гаспре, Кореизе, Форосе, Массандре и Алупке, на эти цели выделено 14,8 миллиона рублей из муниципального бюджета. «И уже составлен список адресов, по которым работы продолжатся в следующем году», – заверил он.
В то же время, как добавил руководитель департамента по вопросам ЖКХ, власти вынуждены расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком, выполнявшим ремонт дорог на улицах Рабочей, Ленинградской, Ударников и в Бакунинском проезде.
Со своей стороны, руководитель МБУ «ДЭУ» Александр Кононцев обратил внимание, что ремонты ведутся «картами». «То есть фрезеруется отдельный особо изношенный участок асфальтового покрытия, и на его место укладывается новый», – пояснил он.
По словам Кононцева, на работах задействованы не менее 15 человек и 10 единиц транспорта, и за несколько дней до начала их проведения автовладельцев предупреждают о том, что припаркованные автомобили необходимо убрать с пути следования строительной техники.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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