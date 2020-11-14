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Происшествия

В Ялте мужчину приговорили к заключению в колонии за «нецензурные надписи» на санатории

14:53 суббота, 14 ноября 2020
Ялта

Ялтинский горсуд приговорил двоих крымчан к году лишения свободы условно, и одного - к году в колонии-поселении за акт вандализма по отношению к объекту культурного наследия.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, осужденные в мае изуродовали фасад одного из зданий, входящих в комплекс сооружений дворца в поселке Гаспра на территории филиала ГКУ «Ясная поляна» и были задержаны сотрудниками полиции по горячим следам. Молодые люди расписали нецензурными фразами фасад и окна здания из баллончиков с краской.

Вандалами оказались двое ранее не судимых жителей Ялты и их 23-летний приезжий приятель, уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Они пояснили, что таким образом «хотели проявить себя и привлечь внимание». При этом вину свою вину злоумышленники полностью признали и раскаялись в содеянном.

Дворец «Гаспра» -  дворцовый ансамбль на территории крымского поселка Гаспра. Был построен специально для князя Голицына. В 1922 году стал первым санаторием на территории полуострова. Основной профиль лечебного учреждения - заболевания органов дыхательной системы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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