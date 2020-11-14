В суд Севастополя ушло дело дважды педофила

Злодей атаковал детей во дворах многоэтажек.

Дело жителя Севастополя 1980 года рождения, совершавшего преступления в отношении детей во дворах многоэтажек, направлено в Балаклавский суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Гражданин обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В сентябре 2017 года и в июне 2019 года, находясь во дворах многоквартирных домов в Балаклавском районе, мужчина дважды совершил действия сексуального характера в отношении двух незнакомых ему детей 2010 и 2008 года рождения. В данный момент растлитель находится под стражей и другим детям вредить не сможет.

Ранее под суд пошел другой закоренелый педофил, пристававший к детям в зоопарке. А зависимый от противозаконных пристрастий пекарь уже получил 13 лет тюрьмы, после которых он еще столько же не сможет работать в учреждениях, занимающихся воспитанием и образованием детей.

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