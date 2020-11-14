В Севастополе рассыпается старинная крепость Каламита

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Еще один объект исторического наследия внуки могут не увидеть.

Резонансная история с Херсонесом, где упорно пытаются различными железобетонными конструкциями «осовременить» античное наследие, — не единственный пример пренебрежительного отношения профильных структур к памятникам истории.

Построенная в XI веке инкерманская крепость Каламита находится под угрозой обвала, сообщает телеканал «Первый севастопольский». Речь идет о части главной башни, построенной из камней разного размера — с одной стороны ее стены сформированы из мелких камней, с другой из крупных блоков. Реставратор Анатолий Пряшников бьет тревогу: как минимум один блок начинает выдавливаться из стены, а его потеря может привести к обрушению всей конструкции.

«Вся остальная конструкция долго не проживет, и достаточно быстро — я думаю, в течение короткого времени — она обрушится», — поделился опасениями реставратор.

Как спасать башню — пока неясно. Учитывая бурную биографию построенной византийцами башни, служившей также туркам, генуэзцам и княжеству Феодоро, реконструкция ее в первоначальном виде невозможна, считает Пряшников.

Достоверных данных об аутентичном виде исходных башен не осталось, поэтому можно говорить лишь о консервации и тщательных противоаварийных работах.

«Очень давно здесь не проводились подобные мероприятия, а это самое важное для сохранения объекта культурного наследия», — подчеркивает реставратор.

Анатолий Пряшников отмечает, что последний раз крепость Каламита реконструировали еще в СССР, о чем говорит примененный известково-песчаный раствор.

К 2020 году он в значительной степени вымыт дождями, блоки уже ничто не держит, и они начинают выпадать. Под влиянием дополнительных факторов — таких как ветер или, к примеру, осадки — объект может быстро потерять свой прежний вид.

«Если башни стоят десятки лет и не рушатся, это еще ни о чем не говорит», — подчеркивает Анатолий Пряшников. Такие объекты, по его мнению, требуют постоянного мониторинга, что позволит вовремя определять необходимость и проводить противоаварийные работы.

Так как крепость Каламита находится в ведении музея-заповедника «Херсонес Таврический», журналисты направили запрос с просьбой уточнить — каким образом организован мониторинг состояния крепости Каламита и какие практические меры предпринимаются для сохранения объекта культурного наследия России федерального значения.

В тексте использованы материалы: Форпост

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