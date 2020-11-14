В Севастополе незаконно собрали инвестиций на 65 миллионов

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Потребительский кооператив «Юнион Финанс» из Санкт-Петербурга собрал у жителей Севастополя 65 миллионов рублей под видом инвестирования в различные бизнес-проекты, сообщает пресс-служба прокуратуры города-героя.

При этом, подчеркивает надзорное ведомство, юридическое лицо в государственном реестре кредитных кооперативов не зарегистрировано и лицензии на привлечение денежных средств физических лиц во вклады не имеет. По информации на сайте самого «Юнион Финанс», деятельность организации в первую очередь регулируется Законом РФ 3085-1 «О потребительской кооперации».

На какие именно инвестпроекты в Севастополе было собрано 65 миллионов рублей пока официально не сообщалось. Закон «О потребительской кооперации» относит к главным целям потребкооперации закупку сельскохозяйственных продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья с последующей их переработкой и реализацией.

Прокуратурой района в отношении председателя правления и юридического лица КПО «Юнион Финанс», в качестве которого на сайте организации указан Алексей Бескоровайный, возбуждены дела об административном правонарушении, а именно осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Материалы дел направлены в мировой и Арбитражный суды города Севастополя для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, несмотря на предпринимаемые меры, город-герой остается для инвесторов далеко не первым и даже не вторым по привлекательности. В Севастополе инвесторы не могут рассчитывать на безупречно работающие институты, а экономический потенциал территории не настолько высок, чтобы оправдать санкционные и другие риски. С незаконными же инвестициями, исходя из размеров претензий прокуратуры к «Юнион Финанс», в городе все обстоит намного лучше.

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