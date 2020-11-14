В Крыму сообщают о резком росте числа грызунов

фото © agromage.com

Резкий рост численности грызунов, зафиксированный в Крыму, пока что не угрожает урожаю.

Об этом рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Сергей Леонов.

«Я думаю, к этому (скачкам численности грызунов) можно спокойно относиться, потому что, во-первых, скоро морозы. Во-вторых, даже если не будет никаких дополнительных воздействий в виде хищников и борьбы человека с грызунами, просто из-за высокой плотности могут начаться болезни, эпизоотии – то, что у нас эпидемией называется. Когда возникает высокая плотность мелких животных на небольшой территории, они болезнями делятся друг с другом и умирают», – сказал Леонов, отвечая на вопрос, стоит ли аграриям опасаться роста численности грызунов.

Ученый также отметил, что на популяцию грызунов, помимо эпизоотий, оказывают влияние внешние факторы. «Для грызунов вообще характерны значительные перепады численности. Когда хорошие условия: тепло, много корма, у них численность может в разы увеличиваться. Они очень быстро достигают половой зрелости и многочисленное потомство оставляют. Соответственно вспышки возникают. Иногда эти вспышки связаны, помимо благоприятных условий, с количеством хищников. Например, хищные птицы и млекопитающие питаются грызунами, их численность может снижаться. Потом могут снова возникать вспышки», – отметил Леонов.

По данным Россельхозцентра по Республике Крым, в настоящее время наблюдается увеличение численности мышевидных грызунов в лесополосах, вдоль обочин дорог, на брошенных землях и землях запаса. «Такое положение дел, учитывая многолетний цикл развития вредителя, наличие сочного корма, а также благоприятные погодные условия, грозит появлением мышей и в посевах озимых культур», – говорится в сообщении.

На данный момент в Крыму обследовано 30,6 тысячи гектаров. Питание отмечено на площади 6,9 тысячи гектаров. Средняя численность грызунов на территории, где отмечено их питание, составляет 2,3 жилых норы на гектар. На площади 420 гектаров их численность достигает 10 нор на гектар, на этой территории произведена затравка нор. В Россельхозцентре отметили, что экономический порог вредоносности на озимых зерновых культурах составляет 50-100 нор на гектар.

Специалисты рекомендуют аграриям проводить мониторинг посевов. Если численность грызунов превысит порог вредоносности, необходимо провести обработку разрешенными к применению препаратами.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые займутся адаптированием семян к засухе в Крыму. Ученые Крымского федерального университета займутся селекционированием новых семян и их адаптацией к изменениям климата. Кроме этого, в рамках работы специалисты попробуют развить в Крыму выращивание субтропических культур.

Вырощенные в Крыму киви скоро попадут на прилавки. На ЮБК в Кореизе на участке, принадлежащем предприятию «Массандра», начали сбор урожая киви.

Крымский бренд «Ялтинский лук» представят в России. Крымский бренд «Ялтинский лук» — станет одним из наиболее конкурентоспособных во Всероссийском конкурсе «Вкусы России».

На сельхозярмарках в Симферополе цены ровно на 23 процента ниже рыночных. Проведение еженедельных расширенных ярмарок в городе Симферополе продлится до конца ноября текущего года.