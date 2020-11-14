Происшествия
В Крыму поймали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионера
фото © Новости Крыма
В Бахчисарайском районе задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве своего знакомого.
Об этом сообщает крымское управление СК России.
Как ранее сообщалось, 11 ноября в селе Нижняя Голубинка Бахчисарайского района, в частном домовладении было обнаружено тело местного жителя с множественными ножевыми ранениями в области шеи, груди и живота.
Несмотря на полное отсутствие свидетелей и прямых доказательств, экспертам удалось выйти на подозреваемого в убийстве. Им оказался 26-летний житель соседнего села.
«В день трагедии знакомые совместно распивали спиртные напитки, между нетрезвыми мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину дома многочисленные ножевые ранения, после чего покинул помещение», - говорится в сообщении Следкома.
Задержанный в совершении преступления признался, в ходе дачи показаний на месте преступления он рассказал о том, как совершил убийство и указал на место, куда выбросил нож.
В ближайшее время следствие обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанному.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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