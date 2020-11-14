В Крыму количество умерших от COVID превысило 200 человек

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Количество пациентов, умерших от коронавируса в Республике Крым, достигло 206 человек.

Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения РК.

По данным министерства, за минувшие сутки от коронавируса умерли семь человек и таким образом общая численность жертв достигла 206.

Лечение продолжают почти пять тысяч человек. Из них 2548 находятся на амбулаторном лечении, 2388 – в стационарах. В обсерваторах лежит 51 пациент.

Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в республике выявлено 207 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в РК достигло 12005 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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