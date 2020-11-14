Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.0
воздух +6
море +16

Коронавирус в Крыму

В Крыму количество умерших от COVID превысило 200 человек

17:00 суббота, 14 ноября 2020
В Крыму количество умерших от COVID превысило 200 человек

фото © pixabay.com

Количество пациентов, умерших от коронавируса в Республике Крым, достигло 206 человек.

Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения РК.

По данным министерства, за минувшие сутки от коронавируса умерли семь человек и таким образом общая численность жертв достигла 206.

Лечение продолжают почти пять тысяч человек. Из них 2548 находятся на амбулаторном лечении, 2388 – в стационарах. В обсерваторах лежит 51 пациент.

Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в республике выявлено 207 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в РК достигло 12005 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе: что известно о заболевших. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 54 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Еще две сотни крымчан заразились коронавирусом. За 13 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания.

Роспотребнадзор в Крыму предрек тенденцию к росту COVID. В время ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Крыму стабилизировалась, но определенный рост еще возможен, поскольку полуостров только вступает в активную фазу сезонных респираторных заболеваний.

Врач рассказала о влиянии курения на риск подхватить COVID. Курение нарушает защитные функции трахей, тем самым делая человека более восприимчивым к вирусным и бактериальным инфекциям, в том числе и COVID-19.

Коронавирус в Крыму
В Крыму количество умерших от COVID превысило 200 человек

В Крыму количество умерших от COVID превысило 200 человек

Количество пациентов, умерших от коронавируса в Республике Крым, достигло 206 человек.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Происшествия
В Крыму поймали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионера

В Крыму поймали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионера

В Бахчисарайском районе задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве своего знакомого.

Общество
На следующей неделе в Крым придет холодный ветер

На следующей неделе в Крым придет холодный ветер

На следующей неделе полуострова достигнет северо-восточный ветер.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации