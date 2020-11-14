Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирусные будни: в России побит суточный антирекорд ● Коронавирус в Севастополе: что известно о заболевших ● Еще две сотни крымчан заразились коронавирусом ● Детские дома в Крыму останутся закрытыми на карантин на неопределенный срок ● Роспотребнадзор в Крыму предрек тенденцию к росту COVID
В Крыму количество умерших от COVID превысило 200 человек
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Количество пациентов, умерших от коронавируса в Республике Крым, достигло 206 человек.
Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения РК.
По данным министерства, за минувшие сутки от коронавируса умерли семь человек и таким образом общая численность жертв достигла 206.
Лечение продолжают почти пять тысяч человек. Из них 2548 находятся на амбулаторном лечении, 2388 – в стационарах. В обсерваторах лежит 51 пациент.
Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в республике выявлено 207 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в РК достигло 12005 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Севастополе: что известно о заболевших. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 54 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Еще две сотни крымчан заразились коронавирусом. За 13 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания.
Роспотребнадзор в Крыму предрек тенденцию к росту COVID. В время ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Крыму стабилизировалась, но определенный рост еще возможен, поскольку полуостров только вступает в активную фазу сезонных респираторных заболеваний.
Врач рассказала о влиянии курения на риск подхватить COVID. Курение нарушает защитные функции трахей, тем самым делая человека более восприимчивым к вирусным и бактериальным инфекциям, в том числе и COVID-19.
В Крыму количество умерших от COVID превысило 200 человек
Количество пациентов, умерших от коронавируса в Республике Крым, достигло 206 человек.
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