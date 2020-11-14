В Крыму хотят снова попробовать создать морской музей

В Крыму необходимо создать подводный музей.

Об этом на онлайн пресс-конференции в Симферополе заявил директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского государственного университета, сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.

— Тяжело представить Крым без морской истории. Если не брать Севастополь, в Крыму нет морских музеев. Это проблема. Это то направление, которое мы должны развивать. Мы как морские археологи наполним его экспонатами, — сказал Вахонеев.

Он добавил, что попытка создать подводную экспозицию предпринималась в районе мыса Тарханкут рядом со знаменитой «Аллеей вождей».

— Мы планировали элементы затонувшей военной техники (самолеты, танки, небольшие катера, крупные якоря) перевозить в определенное место и затапливать, чтобы это был музей техники, но под водой. В 2015 году мы приступили к реализации этого проекта и даже один самолет погрузили. Черноморский центр подводных исследований перезатопил недалеко от берега самолет ИЛ-2, чтобы дайверы могли его осматривать. Но, к сожалению, когда мы уперлись в юридические основы таких подводных парков, этот вопрос пока завис в воздухе, — отметил Виктор Вахрнеев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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