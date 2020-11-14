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Происшествия

В Крыму горел Кизилташский монастырь

08:12 суббота, 14 ноября 2020
В Крыму горел Кизилташский монастырь

фото © РИА Новости Крым

В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря в поселке Краснокаменка около Феодосии.

По данным регионального управления МЧС, сообщения о возгорании поступили на пульт диспетчера вечером 13 ноября. На данный момент сведений о пострадавших или жертвах не поступали.

«Пожар ликвидирован. Горела хозяйственная постройка. Сам монастырь не горел. Жертв и пострадавших нет. Угрозы для монастыря уже никакой нет», - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Напомним, что площадь возгорания составила 55 квадратных метра. Сам монастырь основан в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием. Однако данное место почиталось населением Крыма еще до открытия религиозного объекта. Обитель находится в гористой местности на высоте в 400 метров над уровнем моря.

Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь был основан в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием, однако еще задолго до открытия обители это место это было почитаемо христианским населением Крыма. Монастырь расположен в горах на высоте 400 метров над уровнем моря.

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