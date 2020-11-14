Происшествия
В Крыму браконьер-рецидивист получил срок
Керченский городской суд вынес приговор мужчине, который попался на браконьерстве, имея непогашенную судимость.
Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Как сообщают крымские пограничники, в 2018 году молодой человек был впервые задержан за браконьерство. Тогда его приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Однако, не прошло и двух лет, как он снова попался пограничникам: в акватории Керченского пролива он осуществлял любительский лов запрещенными для этого средствами. При осмотре его личных вещей были выявлены различные водные биологические ресурсы, среди которых более 6,7 тысяч экземпляров черноморской креветки.
За повторное нарушение законодательства России, при непогашенной условной судимости, мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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