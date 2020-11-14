В Бахчисарае в лобовом ДТП пострадали трое взрослых и двое детей

В пятницу, 13 ноября, в Бахчисарае произошло лобовое ДТП, в котором пострадали пять человек.

Об этом сообщили в крымском управлении ГИБДД. Авария произошла в центре города, сообщение о происшествии поступило в 21:10.

«Водитель Mitsubishi Pajero не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил занос, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где в тот момент ехал ВАЗ 21110. После удара в лоб «Жигулям» японский внедорожник снес пешеходное ограждение, вылетел на обочину и перевернулся», - сообщили в региональном ГИБДД.

В ДТП пострадали пассажир внедорожника 2005 года рождения, водитель и три пассажира ВАЗа, среди них несовершеннолетний 2006 года рождения.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», - резюмировали собеседник.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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