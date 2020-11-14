Умер Армен Джигарханян

В Москве на 86 году жизни скончался советский и российский актер и режиссер, народный артист СССР Армен Джигарханян, сообщает РИА Новости.

«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», — заявил агентству представитель театра Джигарханяна.

Армен Джигарханян родился в 1935 году в Ереване. Выпускник Ереванского художественно-театрального института. Служил в Ереванском русском драматическом театре им. К.С. Станиславского, после переезда в Москву - в театре имени Ленинского Комсомола, театра имени Маяковского.

Его имя вошло в Книгу рекордов Гиннеса по количеству сыгранных им ролей в кино. Зрителям он известен по ролям в фильмах «Новые приключения неуловимых», » Когда наступает сентябрь», «Корона Российской империи», «Тегеран-43», «Паспорт», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя» и других.

В 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где актер преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.

Джигарханян народный артист СССР, России и Армении, лауреат двух госпремий Армянской ССР, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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