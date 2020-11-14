Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.0
воздух +12
море +16

Происшествия

Умер Армен Джигарханян

10:22 суббота, 14 ноября 2020

В Москве на 86 году жизни скончался советский и российский актер и режиссер, народный артист СССР Армен Джигарханян, сообщает РИА Новости.

«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», — заявил агентству представитель театра Джигарханяна.

Армен Джигарханян родился в 1935 году в Ереване. Выпускник Ереванского художественно-театрального института. Служил в Ереванском  русском драматическом театре им. К.С. Станиславского, после переезда в Москву -  в театре имени Ленинского Комсомола,  театра имени Маяковского.

Его имя вошло в Книгу рекордов Гиннеса по количеству сыгранных им ролей в кино. Зрителям он известен по ролям в фильмах «Новые приключения неуловимых», » Когда наступает сентябрь», «Корона Российской империи», «Тегеран-43», «Паспорт», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя» и других. 

В 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где актер преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.

Джигарханян народный артист СССР, России и Армении, лауреат двух госпремий Армянской ССР, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сообщение о возгорании топливного резервуара в Симферополе было ложным. Сотрудники главного управления МЧС по Республике Крым зафиксировали ложный вызов после сообщения о возгорании топливного резервуара в Симферополе.

В Симферополе загорелся резервуар с бензином. Топливный резервуар, в котором предположительно находится бензин, горит в Симферополе.

После пожара в крымском храме найден труп. Причиной пожара в православном храме во имя всех Крымских Святых и Феодора Стратилата в центре Алушты может быть «самосожжение» мужчины, который забрался внутрь подсобного помещения.

Засыпанное кофе тело мужчины с многочисленными ранами нашли в Крыму. Тело мужчины с многочисленными колото-резанными ранами нашли в частном доме в одном из сел Бахчисарайского района Крыма.

Коронавирус в Крыму
Еще две сотни крымчан заразились коронавирусом

Еще две сотни крымчан заразились коронавирусом

За 13 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
«Спецназ начнет, основные силы поддержат»: в Украине разработали план освобождения Крым

«Спецназ начнет, основные силы поддержат»: в Украине разработали план освобождения Крым

Захватить инициативу, уничтожить важнейшую инфраструктуру, обеспечить ввод войск — на днях в Херсонской области состоялись учения спецназа ВСУ, на которых отрабатывалась операция по возвращению Крыма Украине.

Здоровье
Ученые нашли способ в три раза быстрее выводить алкоголь из организма

Ученые нашли способ в три раза быстрее выводить алкоголь из организма

С помощью гипервентиляции легких можно вывести алкоголь из организма в три раза быстрее. Канадские ученые уже изобрели специальный прибор, сообщают «Известия» со ссылкой на научные исследования ученых из Университетской сети здравоохранения (UHN) в Торонто.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации