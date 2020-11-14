«Спецназ начнет, основные силы поддержат»: в Украине разработали план освобождения Крым

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Захватить инициативу, уничтожить важнейшую инфраструктуру, обеспечить ввод войск — на днях в Херсонской области состоялись учения спецназа ВСУ, на которых отрабатывалась операция по возвращению Крыма Украине.

Как пишут РИА Новости, сценарий предусматривал удары диверсионных групп по ключевым объектам 22-го армейского корпуса Черноморского флота. По данным украинских СМИ, после маневров участвовавшие в них подразделения остались на границе с Крымом в состоянии повышенной боевой готовности.

Согласно легенде, несколько групп спецназа незамеченными пересекают границу и скрытно углубляются на территорию полуострова. Распределившись по объектам, диверсанты единовременно парализуют всю российскую армейскую группировку: приводят в негодность взлетно-посадочные полосы аэродромов, уничтожают узлы связи, штабы и склады вооружения, ликвидируют командиров. По задумке украинского командования, за обезглавливающим ударом следует наступление основных наземных и воздушных сил ВСУ и полуостров переходит под контроль Киева.

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«Утром 4 сентября бомбардировщики вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса. Украинские военные летчики встретили В-52 на польской границе, совершили сопровождение по территории Украины до побережья Азовского моря и в обратном направлении», — сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Американское издание The Drive утверждает, что полеты вблизи Крыма сопровождались электронной разведкой, которая отслеживала реакцию российских средств противовоздушной обороны, размещенных на полуострове. Российские военные, в свою очередь, сообщили о перехвате американских бомбардировщиков.

В последнее время Украина все чаще проводит такие военные учения на админгранице с Крымом. Так, в конце октября на Херсонщине отрабатывали противодействие российским разведывательно-диверсионным группам. Маневры продолжались несколько дней — и в светлое, и в темное время суток. За их ходом наблюдали западные специалисты.

«Общая тематика учений — отработка комплекса превентивных мер, направленных на обеспечение надлежащего уровня защиты таких объектов от возможных террористических угроз. Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, местными органами государственной власти и местного самоуправления», — сообщил журналистам командующий Операцией объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По информации российских СМИ, Крым сегодня — «одно из самых защищенных мест на Земле». Полуостров обороняет 22-й армейский корпус Черноморского флота, в котором служат в основном контрактники. Они вооружены модернизированными танками Т-72Б3, реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г», гаубицами «Мста-С», береговыми ракетными комплексами, а также тяжелыми огнеметными машинами ТОС-1А.

С воздуха Крым прикрывает 31-я дивизия ПВО, в которую входят два дивизиона ЗРС С-300ПС и два дивизиона ЗРС С-400 «Триумф». Кроме того, на аэродромах Бельбек, Джанкой и Гвардейское дежурит авиация 27-й смешанной авиадивизии: бомбардировщики Су-24М2, штурмовики Су-25СМ, истребители Су-27СМ3 и Су-30М2 и вертолеты Ка-52. А от удара с моря надежно защищают корабли Черноморского флота.

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