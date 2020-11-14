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Происшествия

Севастополец во дворе задавил старушку

В Севастополе вечером 6 октября 58-летний водитель автомобиля Mercedes Benz во дворе жилого дома сбил 94-летнюю женщину.

От полученных травм старушка умерла на месте.

Как сообщает прокуратура Севастополя, автомобиль двигался задним ходом, а пожилая женщина шла по проезжей части спиной к машине. Следствие считает, что водитель нарушил правила дорожного движения, что и привело к трагедии.

Степень вины севастопольца определит суд.

С утвержденным обвинительным заключением по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд.

Виновному по этой статье может грозить лишение свободы до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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