Происшествия
Севастополец во дворе задавил старушку
В Севастополе вечером 6 октября 58-летний водитель автомобиля Mercedes Benz во дворе жилого дома сбил 94-летнюю женщину.
От полученных травм старушка умерла на месте.
Как сообщает прокуратура Севастополя, автомобиль двигался задним ходом, а пожилая женщина шла по проезжей части спиной к машине. Следствие считает, что водитель нарушил правила дорожного движения, что и привело к трагедии.
Степень вины севастопольца определит суд.
С утвержденным обвинительным заключением по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд.
Виновному по этой статье может грозить лишение свободы до пяти лет.
В тексте использованы материалы: Форпост
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