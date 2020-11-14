Роспотребнадзор в Крыму предрек тенденцию к росту COVID

фото © meduza.io

В время ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Крыму стабилизировалась, но определенный рост еще возможен, поскольку полуостров только вступает в активную фазу сезонных респираторных заболеваний.

Об этом сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская в эфире радио «Спутник в Крыму».Радио

По ее словам, стабилизация заболеваемости коронавирусом в республике наблюдается в течение последних двух недель.

«Мы фиксируем некоторую стабилизацию показателей заболеваемости не только новой коронавирусной инфекцией, но и внебольничных пневмоний, и гриппа и ОРВИ. Если по гриппу и ОРВИ пороговые цифры заболеваемости намного ниже, чем регистрируемые – около 25%, то наметилась тенденция к практически отсутствию динамики роста по пневмониям и стабилизация показателей по новой коронавирусной инфекции», - сообщила Пеньковская.

Вместе с тем, не нужно забывать, что республика входит в период эпидемического подъема сезонных ОРВИ.

«Новая коронавирусная инфекция, как любая респираторная, будет иметь свою сезонность, и мы будем иметь определенную тенденцию к росту. Две задачи сегодня – не допустить взрывного роста и не допустить вспышек», - заключила Пеньковская.

При этом главный санитарный врач полуострова подчеркнула, что несмотря на то, что число внебольничных пневмоний находится примерно на одном уровне, удельный вес именно ковидных пневмоний увеличился «практически до 20%».

«Как в Крыму, так и в Севастополе примерно одинаковая тенденция и говорит о том, что ковидные пневмонии растут. Но одновременно в структуре заболевших новой коронавирусной инфекцией у нас увеличилось по сравнению с первой декадой октября число бессимптомных форм», - пояснила она.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Предстоящая массовая вакцинация от коронавируса будет добровольной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в ближайшие месяцы.

Второй роддом в Севастополе в этом году не откроется. Севастопольский роддом № 2, расположенный на проспекте Генерала Острякова, 211а, не успеют открыть в ноябре этого года, как планировалось ранее.

Три пациента с COVID-19 скончались в Севастополе за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 52 человек.

Пациенты с симптомами ковида появились в Крыму еще в январе. Пациенты с симптомами коронавирусной инфекцией фиксировались в Севастополе еще в первые месяцы 2020 года.