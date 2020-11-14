Общество
Прогноз погоды в Крыму на субботу 14 ноября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 14 ноября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 12, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 94 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью около 10 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 97 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 86 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 80 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 75 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 85 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 88 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью около 4 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 86 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 97 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью около 4 градусов. Ветер восточный 3 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 100 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 15, в Керчи - 15, в Николаевке - 16, в Севастополе - 15, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 15, в Ялте - 15 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 28, на Кипре - 24, в Одессе - 14, в Сочи - 18, в Турции - 25, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 13 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 13 ноября.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 12 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 12 ноября.
Прогноз погоды в Крыму на среду 11 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 11 ноября.
Первый снег в Крыму ожидается на следующей неделе. На Крым надвигается арктический воздух, который несет похолодание и понижение температуры воздуха до нулевых отметок.
Врач рассказала о влиянии курения на риск подхватить COVID
Курение нарушает защитные функции трахей, тем самым делая человека более восприимчивым к вирусным и бактериальным инфекциям, в том числе и COVID-19.
Ученые нашли способ в три раза быстрее выводить алкоголь из организма
С помощью гипервентиляции легких можно вывести алкоголь из организма в три раза быстрее. Канадские ученые уже изобрели специальный прибор, сообщают «Известия» со ссылкой на научные исследования ученых из Университетской сети здравоохранения (UHN) в Торонто.
Переболевшие COVID-19 смогут защититься от любого штамма коронавируса
Ученые из мединститута Говарда Хьюза в США установили, что у пациентов, перенесших COVID-19, развивается стойкий и мощный иммунитет к коронавирусам.
В Крыму всплеск смертей от коронавируса
В Крыму за сутки зафиксировано 15 смертей пациентов с подтвержденным COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии.
10 ноября
Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму
17 часов назад
Развожаев собирается лечиться от коронавируса в Севастополе
Губернатор в случае необходимости должен на себе испытать условия, которые создал, уверен глава города.