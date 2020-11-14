Прогноз погоды в Крыму на субботу 14 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 14 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 12, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 94 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью около 10 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 97 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 86 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 80 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 75 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 85 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 88 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью около 4 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 86 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 97 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью около 4 градусов. Ветер восточный 3 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 100 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 15, в Керчи - 15, в Николаевке - 16, в Севастополе - 15, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 15, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 28, на Кипре - 24, в Одессе - 14, в Сочи - 18, в Турции - 25, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 13 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 13 ноября.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 12 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 12 ноября.

Прогноз погоды в Крыму на среду 11 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 11 ноября.

Первый снег в Крыму ожидается на следующей неделе. На Крым надвигается арктический воздух, который несет похолодание и понижение температуры воздуха до нулевых отметок.