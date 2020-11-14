На следующей неделе в Крым придет холодный ветер

фото © Новости Крыма

На следующей неделе полуострова достигнет северо-восточный ветер.

Он принесет с собой сухой и холодный воздух, а температурный фон понизится. Такими данными поделился ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«Неделя пройдет под знаком северо-восточного ветра, норд-ост. Дело в том, что антицклон, который обоснуется в Оренбургских степях, будет своим крылом определять погодные условия в Крыму. Это облачная погода. Возможно, с прояснениями.

Существенных осадков не предвидится, но из-за такой холодной восточной тяги ветров, которая будет поставлять в Крым холодный, сухой воздух, температурный фон понизится», - спрогнозировал синоптик.

По его данным, ночами ожидается – от 0 до +5, днем от +5 до +10. Он подчеркнул, что такие значения температурного столба ниже, чем положено по нормам для середины ноября.

«Есть надежда, что к выходным потоки ветра сменятся на более благополучные юго-западные и южные, начнется потепление, поэтому ситуация стабилизируется, а температурный фон не только вернется в рамки климатической нормы, но и превысит ее. По моим оценкам, в следующую субботу и воскресенье температура повысится до +5…+10, а днем от +11 до +16», - уточнил Тишковец.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Чего ждать крымчанам от погоды на выходных. Прохладная погода без осадков будет ждать крымчан на выходных.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 13 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 13 ноября.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 12 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 12 ноября.

Прогноз погоды в Крыму на среду 11 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 11 ноября.