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Общество

На следующей неделе в Крым придет холодный ветер

08:41 суббота, 14 ноября 2020
На следующей неделе в Крым придет холодный ветер

фото © Новости Крыма

На следующей неделе полуострова достигнет северо-восточный ветер.

Он принесет с собой сухой и холодный воздух, а температурный фон понизится. Такими данными поделился ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«Неделя пройдет под знаком северо-восточного ветра, норд-ост. Дело в том, что антицклон, который обоснуется в Оренбургских степях, будет своим крылом определять погодные условия в Крыму. Это облачная погода. Возможно, с прояснениями.

Существенных осадков не предвидится, но из-за такой холодной восточной тяги ветров, которая будет поставлять в Крым холодный, сухой воздух, температурный фон понизится», - спрогнозировал синоптик.

По его данным, ночами ожидается – от 0 до +5, днем от +5 до +10. Он подчеркнул, что такие значения температурного столба ниже, чем положено по нормам для середины ноября.

«Есть надежда, что к выходным потоки ветра сменятся на более благополучные юго-западные и южные, начнется потепление, поэтому ситуация стабилизируется, а температурный фон не только вернется в рамки климатической нормы, но и превысит ее. По моим оценкам, в следующую субботу и воскресенье температура повысится до +5…+10, а днем от +11 до +16», - уточнил Тишковец. 

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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