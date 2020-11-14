Коронавирусные будни: в России побит суточный антирекорд

В Российской Федерации за минувшие стуки выявлено более 22 тысяч лиц, заразившихся COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 22 702 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 730 (25,2%) без клинических проявлений», - передает РИА Новости.

За весь период пандемии в России было выявлено 1 903 253 случая заражения коронавирусом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Еще две сотни крымчан заразились коронавирусом. За 13 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания.

Роспотребнадзор в Крыму предрек тенденцию к росту COVID. В время ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Крыму стабилизировалась, но определенный рост еще возможен, поскольку полуостров только вступает в активную фазу сезонных респираторных заболеваний.

Врач рассказала о влиянии курения на риск подхватить COVID. Курение нарушает защитные функции трахей, тем самым делая человека более восприимчивым к вирусным и бактериальным инфекциям, в том числе и COVID-19.

Предстоящая массовая вакцинация от коронавируса будет добровольной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в ближайшие месяцы.