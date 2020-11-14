Коронавирус в Севастополе: что известно о заболевших

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За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 54 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Все заболевшие – местные жители в возрасте от одного года до 78 лет.

«Из них 14 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные - на амбулаторном лечении», - уточнили в пресс-службе.Кроме того, за минувшие сутки умерли четыре человека с подтвержденным диагнозом COVID-19: 60-летний мужчина и женщины в возрасте 66, 72 и 80 лет.

Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 3412 человек. В настоящий момент выздоровело 2578 пациентов (в том числе 110 человек за минувшие сутки), 94 умерло.

На сегодняшний день в стационарах севастопольских больниц проходят лечение 286 человек с COVID-19: 139 - в инфекционной больнице, 145 - в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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