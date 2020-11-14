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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: что известно о заболевших

Коронавирус в Севастополе: что известно о заболевших

фото © strana.ua

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 54 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Все заболевшие – местные жители в возрасте от одного года до 78 лет.

«Из них 14 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные - на амбулаторном лечении», - уточнили в пресс-службе.Кроме того, за минувшие сутки умерли четыре человека с подтвержденным диагнозом COVID-19: 60-летний мужчина и женщины в возрасте 66, 72 и 80 лет.

Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 3412 человек. В настоящий момент выздоровело 2578 пациентов (в том числе 110 человек за минувшие сутки), 94 умерло.

На сегодняшний день в стационарах севастопольских больниц проходят лечение 286 человек с COVID-19: 139 - в инфекционной больнице, 145 - в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Роспотребнадзор в Крыму предрек тенденцию к росту COVID. В время ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Крыму стабилизировалась, но определенный рост еще возможен, поскольку полуостров только вступает в активную фазу сезонных респираторных заболеваний.

Врач рассказала о влиянии курения на риск подхватить COVID. Курение нарушает защитные функции трахей, тем самым делая человека более восприимчивым к вирусным и бактериальным инфекциям, в том числе и COVID-19.

Предстоящая массовая вакцинация от коронавируса будет добровольной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в ближайшие месяцы.

Второй роддом в Севастополе в этом году не откроется. Севастопольский роддом № 2, расположенный на проспекте Генерала Острякова, 211а, не успеют открыть в ноябре этого года, как планировалось ранее.

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