Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще две сотни крымчан заразились коронавирусом ● Детские дома в Крыму останутся закрытыми на карантин на неопределенный срок ● Роспотребнадзор в Крыму предрек тенденцию к росту COVID ● Врач рассказала о кислородных баллончиках при лечении COVID дома ● Развожаев собирается лечиться от коронавируса в Севастополе
Коронавирус в Севастополе: что известно о заболевших
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За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 54 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Все заболевшие – местные жители в возрасте от одного года до 78 лет.
«Из них 14 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные - на амбулаторном лечении», - уточнили в пресс-службе.Кроме того, за минувшие сутки умерли четыре человека с подтвержденным диагнозом COVID-19: 60-летний мужчина и женщины в возрасте 66, 72 и 80 лет.
Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 3412 человек. В настоящий момент выздоровело 2578 пациентов (в том числе 110 человек за минувшие сутки), 94 умерло.
На сегодняшний день в стационарах севастопольских больниц проходят лечение 286 человек с COVID-19: 139 - в инфекционной больнице, 145 - в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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