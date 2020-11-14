Какой сегодня праздник 14 ноября

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Сегодня, 14 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day)

Эта дата отмечается ежегодно. Впервые была введена в 1991 году Всемирной организацией здравоохранения и Международной диабетической федерацией (IDF) как ответ на возросшую угрозу заболевания диабетом во всем мире.

Основная цель Всемирного дня борьбы против диабета - повышение осведомленности каждого человека о диабете: о возрастающих показателях заболеваемости во всем мире, о рисках заболевания и о том, как можно предотвратить развитие этой болезни во многих случаях. Заболеваемость сахарным диабетом в мире за последние 30 лет возросла в четыре раза и количество больных составляет более 6% от всего населения Земли. Распространенность этого заболевания растет во всем мире, причины носят комплексный характер. Этот рост отчасти связан с увеличением числа людей с избыточным весом, в том числе с ростом распространенности ожирения, а также с широким распространением проблемы низкого уровня физической активности населения.

День эндокринолога

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают врачи-эндокринологи.

Эндокринолог – это врач, занимающийся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний, связанных с работой эндокринной системы. Сферой деятельности специалистов являются болезни, которые спровоцированы нарушением работы щитовидной железы, плохим функционированием надпочечников, гипоталамуса, гипофиза. Кроме того, эндокринолог занимается вопросами, связанными с нарушением обменных процессов углеводов в организме, что часто провоцирует появление избыточного веса или его дефицит.

Кузьминки осенние (Курьи именины)

Народный праздник «Кузьминки осенние» отмечается 14 ноября (по старому стилю - 1 ноября). Верующие православной церкви в этот день чтут память святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии. Другие названия праздника: «Кузьминки», «Кузьма и Демьян», «Рукомесленники», «Бессребреники», «Божьи кузнецы».

Также сегодня, 14 ноября, отмечают такие праздники:

- Международный день логопеда (International Speech Therapist Day)

- День памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских

- День социолога

- День кузнеца Беларуси

- День расслабленности и беззаботности (Loosen Up, Lighten Up Day)

- Всемирный день курицы (World Chicken Day)

- День общения с духом вечера

- Праздник разбитых фонарей

- День маринованных огурцов (National Pickle Day) в США

- День книги в Иране

- День детей (Bal Divas) в Индии

- День колумбийской женщины

- День острого соуса гуакамоле (National Spicy Guacamole Day) в США

- День гордости в Монголии

- День мобильной бригады в Индонезии

Сегодня именины празднуют: Иван, Прокопий, Юлиания, Феодотия, Давид, Федор, Кузьма, Кесарь, Яков, Фома, Савва, Денис, Адриан, Агриппа, Дасий, Демьян, Савиниан, Ерминингельд, Кириена.

Что происходило 14 ноября в прошлые годы

1918 - Создана Украинская академия наук. Во главе академии начал свою работу Владимир Вернадскийвыдающаяся личность, академик наук и общественный деятель.

1918 - ради сохранения своей власти Павел Скоропадский провозгласил федеративное объединение с небольшевистской Россией. Именно это разожгло антигетманское восстание, в результате которого во главе страны стало новое правительствоДиректория УНР.

1918 - Президентом Чехословакии (Чехословацкая республика) стал Томаш Масарик, чешский ученый-философ, политический и государственный деятель.

1920 - Закончился период правления Директорииправительство УНР покинуло Украину и переехало в Польшу.

1925 - Первые националистические течения за рубежомсоздана Лига украинских националистов в Чехословакии. В последствии члены Лиги сыграли немалую роль в установлении националистического движения на украинских землях.

1939 - Присоединение земель Западной Украины к Украинской Советской Социалистической республике.

1940 - Переговоры между представителями СССР и Германии относительно распределения сфер влияния и вступления Советского союза в Тройственной союз.

1944 - День открытия Государственного музея украинского искусства в столице Украины.

1989 - Принята декларация о признании незаконными и преступными репрессии против переселенных народов и об обеспечении их прав и свобод.

1999 - В независимой Украине во второй раз выбран президентом Леонида Кучма. В общем Кучма находился в президентском кресле с 1994 до начала 2005 гг.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 14 ноября. Какие праздники будут завтра?

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