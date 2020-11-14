Какие улицы Симферополя перекроют в ноябре и декабре из-за ярмарок

Часть улиц Симферополя в ноябре и декабре перекроют из-за проведения сельскохозяйственных ярмарок.

Об этом сообщается в постановлении администрации города.

Отмечается, что проезд по некоторым улицам будет закрыт с 05:00 до 15:00.

«Временно будет ограничен проезд по ул. Энергетиков, 2, пос. ГРЭС, ул. Залесская, 97, ул. Аэрофлотская, 16, ул. Г. Сталинграда, 8, дублирующий проезд, ул. Севастопольская, 80/3; проезд Никанорова, вдоль МБОУ «Симферопольская академическая гимназия», в районе ул. Киевская, 177; ул. Кечкеметская/ул. Б. Куна в установленные даты – 14, 21, 28 ноября, а также 5, 12, 19 и 26 декабря», - говорится в документе.

Помимо этого, 15, 22, 29 ноября и 6, 13, 20 и 27 декабря движение ограничат по ул. Мате Залки, 17, ул. Балаклавская, 119 (у разворотного кольца), на месте проведения сельскохозяйственных ярмарок.

Также 22 ноября ограничат проезд по ул. Крымской весны, (в районе дома № 31 и конечной остановки № 14) микрорайон Каменка на месте проведения сельскохозяйственных ярмарок, 15 и 29 ноября будет перекрыто движение по ул. Ракетная.

С 14 ноября по 1 декабря напротив торгового центра «Новая площадь» пройдет сезонная ярмарка по реализации цветов, рассады, саженцев и посадочного материала.

Проспект Кирова, 1 (пл. Спортивная) на месте проведения сельскохозяйственной ярмарки будет закрыт для проезда с 19.00 до 06.00 c 14 ноября по 31 декабря.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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