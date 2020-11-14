Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Роспотребнадзор в Крыму предрек тенденцию к росту COVID ● Врач рассказала о кислородных баллончиках при лечении COVID дома ● Развожаев собирается лечиться от коронавируса в Севастополе ● Предстоящая массовая вакцинация от коронавируса будет добровольной ● Отельеры просят отменить ограничения для туристов в Севастополе
Детские дома в Крыму останутся закрытыми на карантин на неопределенный срок
Детские дома и другие подобные соцучреждения в Крыму останутся закрытыми на карантин на неопределенный срок.
Об этом сказано в поправках в указ главы Крыма о введении в республике режима повышенной готовности.
«С 16 ноября 2020 года и до особого распоряжения … обеспечить функционирование стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей …, в режиме полной изоляции с введением сменного характера работы сотрудников (одна смена – 14 дней)», – сказано в тексте документа.
Также на неопределенный срок продлен запрет на посещение учреждений с круглосуточным пребыванием людей: медицинские организации, дом ребенка, детские дома, интернаты и так далее.
Ранее эти запреты продлевались на 30 дней. Предыдущий раз их время действия было ограничено 15 ноября.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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В Симферополе подросток разобрал чужое авто на запчасти. Несовершеннолетний житель Симферополя проник в чужой гараж и разобрал автомобиль на запчасти для дальнейшей продажи.
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10 ноября
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