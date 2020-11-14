Детские дома в Крыму останутся закрытыми на карантин на неопределенный срок

Детские дома и другие подобные соцучреждения в Крыму останутся закрытыми на карантин на неопределенный срок.

Об этом сказано в поправках в указ главы Крыма о введении в республике режима повышенной готовности.

«С 16 ноября 2020 года и до особого распоряжения … обеспечить функционирование стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей …, в режиме полной изоляции с введением сменного характера работы сотрудников (одна смена – 14 дней)», – сказано в тексте документа.

Также на неопределенный срок продлен запрет на посещение учреждений с круглосуточным пребыванием людей: медицинские организации, дом ребенка, детские дома, интернаты и так далее.

Ранее эти запреты продлевались на 30 дней. Предыдущий раз их время действия было ограничено 15 ноября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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