Спорт
Четыре матча Премьер-лиги Крымского футбольного союза пройдут 15 ноября
Четыре матча восьмого тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза (с особым статусом) пройдут 15 ноября.
Об этом сообщила пресс-служба КФС.
«В воскресенье, 15 ноября, состоятся матчи восьмого тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2020/21. Игры пройдут в Керчи, Бахчисарайском районе и Симферополе», – говорится в сообщении.
В Керчи пройдет матч между местным клубом «Океан» и «Севастополем». В Бахчисарайском районе «Кызылташ» примет феодосийский «Фаворит-ВД Кафа», а также состоится матч между симферопольской «ТСК-Таврия» и «Евпаторией». Завершится восьмой тур встречей «Крымтеплицы» и «Гвардейца» из Скворцово – матч пройдет в симферопольском поселке Аграрное.
Трансляция матчей пройдет на сайте Крымского футбольного союза.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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