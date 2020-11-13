Жители Ялты просят Аксенова сохранить исторический облик города

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Инициативная группа жителей Ялты создала петицию, в которой призывает главу Крыма Сергея Аксенова и местные органы власти разобраться со строительством, которое «уродует исторический, культурный и природный облик Ялты».

Данную петицию с призывом подписать в социальных сетях публикуют ялтинские активисты.

«Все понимают, что Ялте необходимо развитие, новые рабочие места, современные торговые зоны и расширенный жилой и гостиничный фонд. Однако это не должно быть реализовано за счет уничтожения исторических, культурных и природоохранных зон города», – говорится в петиции.

Активисты считают, что в городе необходимо запретить любое строительство и реконструкции объектов капитального строительства, кроме случаев реконструкции самих объектов культурного наследия или регенерации территории.

По состоянию на утро 12 ноября петицию подписали 22 человека.

Реакции властей Крыма и Ялты на данный момент нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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