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Жители Ялты просят Аксенова сохранить исторический облик города
фото © Крым.реалии
Инициативная группа жителей Ялты создала петицию, в которой призывает главу Крыма Сергея Аксенова и местные органы власти разобраться со строительством, которое «уродует исторический, культурный и природный облик Ялты».
Данную петицию с призывом подписать в социальных сетях публикуют ялтинские активисты.
«Все понимают, что Ялте необходимо развитие, новые рабочие места, современные торговые зоны и расширенный жилой и гостиничный фонд. Однако это не должно быть реализовано за счет уничтожения исторических, культурных и природоохранных зон города», – говорится в петиции.
Активисты считают, что в городе необходимо запретить любое строительство и реконструкции объектов капитального строительства, кроме случаев реконструкции самих объектов культурного наследия или регенерации территории.
По состоянию на утро 12 ноября петицию подписали 22 человека.
Реакции властей Крыма и Ялты на данный момент нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Жители Ялты просят Аксенова сохранить исторический облик города
Инициативная группа жителей Ялты создала петицию, в которой призывает главу Крыма Сергея Аксенова и местные органы власти разобраться со строительством, которое «уродует исторический, культурный и природный облик Ялты».
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