Ялтинские полицейские задержали квартирного вора-рецидивиста

Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции «Ливадийский» задержали 35-летнего ранее неоднократно судимого гражданина, подозреваемого в совершении серии квартирных краж.

Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте.

«Злоумышленник совершал преступления на одной из центральных улиц Ялты, при этом выбирал квартиры с незапертыми дверями и открытыми окнами, а затем незаконно проникал в помещения, откуда похищал денежные средства и другие вещи, лежавшие рядом со входом», – рассказали правоохранители.

По их информации, в общей сложности злоумышленник нанес ущерб потерпевшим на сумму 113 000 рублей. Под тяжестью собранных улик он дал признательные показания по всем зарегистрированным фактам и написал явки с повинной.

При этом в управлении МВД отметили, что хотя украденные денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды, похищенное имущество сотрудникам полиции удалось изъять и по завершении следственных мероприятий его вернут законным владельцам.

«По всем эпизодам были возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ за кражи, совершенные с незаконным проникновением в жилище. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили полицейские. Они уточнили, что в настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности, к которым задержанный мог быть причастен.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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