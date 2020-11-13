Ялтинец пойдет под суд за неуплату более 30 млн рублей налогов

Житель Ялты предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на сумму более 30 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Крыма.

«Прокуратура Ялты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), – говорится в сообщении. – В результате действий обвиняемого бюджету причинен ущерб на общую сумму более 30 млн рублей».

По данным следователей, мужчина, исполнявший обязанности руководителя компании, с 2015 по 2017 годы уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость, включая в налоговую декларацию ложные сведения о завышенных суммах налоговых вычетов. Он создал фиктивный документооборот с компаниями, сделки с которыми не заключались.

Дело рассмотрит Ялтинский городской суд. Прокуратура также направит иск в суд о взыскании суммы нанесенного бюджету ущерба.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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