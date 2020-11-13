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Власть

Ялтинец пойдет под суд за неуплату более 30 млн рублей налогов

18:11 пятница, 13 ноября 2020
Ялта

Житель Ялты предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на сумму более 30 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Крыма.

«Прокуратура Ялты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), – говорится в сообщении. – В результате действий обвиняемого бюджету причинен ущерб на общую сумму более 30 млн рублей».

По данным следователей, мужчина, исполнявший обязанности руководителя компании, с 2015 по 2017 годы уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость, включая в налоговую декларацию ложные сведения о завышенных суммах налоговых вычетов. Он создал фиктивный документооборот с компаниями, сделки с которыми не заключались.

Дело рассмотрит Ялтинский городской суд. Прокуратура также направит иск в суд о взыскании суммы нанесенного бюджету ущерба.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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