Ялта начала подготовку к новогодним праздникам

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Власти Ялты разработали план новогодних и рождественских мероприятий на территории муниципального образования.

Соответствующее постановление подписал временно исполняющий полномочия главы администрации города, первый заместитель главы администрации Артем Мальцев.

«Окончательный вариант праздничной программы будет зависеть от эпидемиологической ситуации, но, согласно утвержденного к настоящему времени плану, череда новогодних и рождественских мероприятий стартует 19 декабря и продлится до 7 января. А два пункта новогодних мероприятий – открытие главной новогодней елки на набережной и оформление города праздничной иллюминацией – будут исполнены при любой эпидситуации», – заявила заместитель главы администрации Ялты Ирина Романец.

С открытия елки, по ее информации, 19 декабря и начнется празднование. «И в этот же день состоится театрализованная программа для детей «Новогодний переполох», а на 26 декабря при благоприятной эпидобстановке запланировано проведение 11-го ялтинского «Дед Мороз парада» и выступления театра народной песни «Подворье» и кавер-групп», – добавила Романец.

При этом заместитель главы администрации города обратила внимание, что в новогоднюю ночь мероприятия откроет шоу-программа «МаскаРад в Ялте», во время которой ожидаются интерактивы от ведущего, выступления шоу-балета, струнного квартета и крио-шоу, а также запланирована организация трансляции на набережной видеопоздравления президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Активную подготовку к новогодним мероприятиям начинаем уже сейчас. Тем более, что Ялта попала в ТОП лучших мест для встречи Нового года, а значит, наша задача сделать все возможное, чтобы мы составили достойную другим городам конкуренцию», – выразила уверенность Романец и еще раз подчеркнула, что окончательная программа будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Крыму к концу декабря.

Она напомнила, что на предыдущем праздновании Нового года ялтинцы и гости курорта высоко оценили украшение города, и заверила, что вся прошлогодняя иллюминация сохранилась и в этом году «снова будет радовать как местных жителей, так и отдыхающих».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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