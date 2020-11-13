Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.9
воздух +8
море +16

Власть

Второй роддом в Севастополе в этом году не откроется

Севастопольский роддом № 2, расположенный на проспекте Генерала Острякова, 211а, не успеют открыть в ноябре этого года, как планировалось ранее.

На сегодняшний день ремонт роддома завершен на 80%, однако в процессе проект был скорректирован в части инженерных систем. Эта работа включала прохождение экспертизы, что увеличило сроки выполнения капремонта.

В настоящее время рабочим осталось завершить внутреннюю отделку помещений роддома, установить противопожарные двери, завершить работы по оборудованию вентиляции и провести пуско-наладочные работы, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

Там уточнили, что прием пациентов в роддоме начнется после того, как в помещениях установят мебель и оборудование, проведут генеральную уборку и санобработку.

«Планируется, что работы в родильном доме № 2 будут полностью завершены в первом квартале 2021 года», — сообщили в горздраве.

Там добавили, что с 16 ноября полномочия по проведению капитальных ремонтов, строительства и реконструкции медучреждений передаются департаменту капстроительства.

Напомним: капремонт родильного дома № 2 начался в конце прошлого года. На время работ пациентов планировалось маршрутизировать в роддом № 1 в Стрелецкой бухте. Стоимость капремонта составила 305 млн рублей, все работы, кроме фасадных, проводятся за счет субсидии Москвы и включают в себя полное переоснащение здания и замену инженерных сетей.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пациенты с симптомами ковида появились в Крыму еще в январе. Пациенты с симптомами коронавирусной инфекцией фиксировались в Севастополе еще в первые месяцы 2020 года.

Еще пятеро крымчан умерли от коронавируса. Пять пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму. За 12 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 43 случая с бессимптомным течением заболевания.

Нарколог рассказал о влиянии пандемии на потребление алкоголя в Крыму. Жители республики во время пандемии коронавируса не стали чаще потреблять алкоголь.

Общество
Чего ждать крымчанам от погоды на выходных

Чего ждать крымчанам от погоды на выходных

Прохладная погода без осадков будет ждать крымчан на выходных.

Коронавирус в Крыму
В Крыму в ближайшие дни решат будут ли принимать туристов на Новый год

В Крыму в ближайшие дни решат будут ли принимать туристов на Новый год

В течение 10 дней в Республике Крым будет принято решение о возможных ограничениях в период новогодних праздников.

Коронавирус в Крыму
Вице-премьер Крыма покинет свой пост из-за коронавируса

Вице-премьер Крыма покинет свой пост из-за коронавируса

Коронавирус существенно подорвал здоровье вице-премьера Республики Крым Елены Романовской. Чиновница настолько пострадала от перенесенной болезни, что скорее всего уже не вернется на работу.

Власть
Павленко с радостью приняла предложение Аксенова стать мэром Ялты

Павленко с радостью приняла предложение Аксенова стать мэром Ялты

Генеральный директор акционерного общества «ПАО «Массандра» Янина Павленко примет участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Ялты.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации