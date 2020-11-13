Власть
Второй роддом в Севастополе в этом году не откроется
Севастопольский роддом № 2, расположенный на проспекте Генерала Острякова, 211а, не успеют открыть в ноябре этого года, как планировалось ранее.
На сегодняшний день ремонт роддома завершен на 80%, однако в процессе проект был скорректирован в части инженерных систем. Эта работа включала прохождение экспертизы, что увеличило сроки выполнения капремонта.
В настоящее время рабочим осталось завершить внутреннюю отделку помещений роддома, установить противопожарные двери, завершить работы по оборудованию вентиляции и провести пуско-наладочные работы, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.
Там уточнили, что прием пациентов в роддоме начнется после того, как в помещениях установят мебель и оборудование, проведут генеральную уборку и санобработку.
«Планируется, что работы в родильном доме № 2 будут полностью завершены в первом квартале 2021 года», — сообщили в горздраве.
Там добавили, что с 16 ноября полномочия по проведению капитальных ремонтов, строительства и реконструкции медучреждений передаются департаменту капстроительства.
Напомним: капремонт родильного дома № 2 начался в конце прошлого года. На время работ пациентов планировалось маршрутизировать в роддом № 1 в Стрелецкой бухте. Стоимость капремонта составила 305 млн рублей, все работы, кроме фасадных, проводятся за счет субсидии Москвы и включают в себя полное переоснащение здания и замену инженерных сетей.
В тексте использованы материалы: Форпост
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