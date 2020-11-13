Врач рассказала о кислородных баллончиках при лечении COVID дома

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Кислородные баллончики стоит использовать только по назначения врача, заявила главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РК, заведующая пульмонологическим отделением Симферопольской горбольницы № 7 Марина Захарова.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что домашний кислородный баллончик может помочь облегчить дыхание больным коронавирусом, лечащимся на дому.

«Это должно быть, конечно, назначено врачом в правильных количествах и в правильных дозировках. Такой способ нельзя назвать элементом самолечения. Вреда особого это не приносит, но цель использования должна быть, а не просто так», - сказала Захарова.

По ее словам, сейчас интернет полон медицинским спамом.

«Это разные измышления, клишированные схемы, которые гуляют по интернету. Все это берется на вооружение, а потом, к сожалению, мы сталкиваемся с драматическими ситуациями, когда используется назначения из Интернета, и пациент к нам поступает уже после повторных курсов противовирусных или антибактериальных препаратов и мы потом очень ограничены в выборе схемы лечения. Бывает, упущено самое главное – время», - заключила врач.

Ранее Захарова объяснила, что нужно делать компьютерную томографию лишь при подозрении на коронавирус.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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