Вице-премьер Крыма покинет свой пост из-за коронавируса

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Коронавирус существенно подорвал здоровье вице-премьера Республики Крым Елены Романовской. Чиновница настолько пострадала от перенесенной болезни, что скорее всего уже не вернется на работу.

Об этом рассказал источник в Государственном Совете РК.

Как сообщалось, в сентябре Елена Романовская заразилась COVID-19. Ее ввели в медикаментозную кому и в срочном порядке спецрейсом отправили в Москву для дальнейшего лечения.

По данным источника, Елена Романовская до сих пор находится на реабилитации в Москве.

«Скорее всего она не вернется на свой пост. Настолько серьезны проблемы со здоровьем — речь идет о возможной инвалидизации», — пояснил наш собеседник.

Напомним, МВД по Республике Крым начало административное расследование в отношении вице-премьера Елены Романовской. Правоохранители выясняют, находилась ли она на публичных мероприятиях без маски. Заявление в полицию подали крымские общественники.

В октябре еще один заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов заразился коронавирусом. Лечился он в Симферополе, в VIP-палате. Вероятно, лечение прошло успешно, так как чиновник вскоре вновь вернулся к исполнению своих профессиональных обязанностей.

Коронавирус не обошел стороной и сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди.

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