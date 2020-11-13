Коронавирус в Крыму
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Вице-премьер Крыма покинет свой пост из-за коронавируса
фото © vk.com/aksenovrk
Коронавирус существенно подорвал здоровье вице-премьера Республики Крым Елены Романовской. Чиновница настолько пострадала от перенесенной болезни, что скорее всего уже не вернется на работу.
Об этом рассказал источник в Государственном Совете РК.
Как сообщалось, в сентябре Елена Романовская заразилась COVID-19. Ее ввели в медикаментозную кому и в срочном порядке спецрейсом отправили в Москву для дальнейшего лечения.
По данным источника, Елена Романовская до сих пор находится на реабилитации в Москве.
«Скорее всего она не вернется на свой пост. Настолько серьезны проблемы со здоровьем — речь идет о возможной инвалидизации», — пояснил наш собеседник.
Напомним, МВД по Республике Крым начало административное расследование в отношении вице-премьера Елены Романовской. Правоохранители выясняют, находилась ли она на публичных мероприятиях без маски. Заявление в полицию подали крымские общественники.
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