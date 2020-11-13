В Ялте поймали домушника, обчистившего несколько квартир в центре города

Ялтинские полицейские задержали подозреваемого в совершении нескольких квартирных краж.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции «Ливадийский» Управления МВД России по г. Ялте в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 35-летнего ранее неоднократного судимого гражданина, подозреваемого в совершении серии квартирных краж.

Установлено, что злоумышленник совершал преступления на одной из центральных улиц Ялты, при этом выбирал квартиры с незапертыми дверями и открытыми окнами. Затем незаконно проникал в помещения, откуда похищал денежные средства и другие вещи, лежавшие рядом со входом. В общей сложности злоумышленник нанес ущерб потерпевшим на сумму 113 000 рублей.

Под тяжестью собранных полицейскими улик подозреваемый дал признательные показания по всем зарегистрированным фактам и написал явки с повинной. Денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды, однако похищенное имущество сотрудникам полиции удалось изъять. По завершению следственных мероприятий технические средства вернут законным владельцам.

По всем эпизодам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п.»а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности, к которым задержанный мог быть причастен.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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