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Происшествия

В Симферополе загорелся резервуар с бензином

Топливный резервуар, в котором предположительно находится бензин, горит в Симферополе.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Горит топливный резервуар ООО «Крым Оил» с бензином», – сказал собеседник агентства.

Объем топливного резервуара составляет 10 тысяч кубических метров. На месте работают более 40 спасателей и 11 единиц техники. Пожару присвоен второй уровень, уточняет агентство.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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