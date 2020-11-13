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Власть

В Симферополе появится еще 25 новых остановочных павильонов

В рамках реализации программы по формированию комфортной городской среды в крымской столице продолжается установка 25 остановочных павильонов.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

Как рассказал начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства Анатолий Тараненко, недавно были установлены 15 павильонов на улицах 1-й Конной Армии, Ракетная, Бориса Хохлова, Радищева, Лютфие Софу, Кубанская и других.

— Подрядная организация продолжает монтажные работы по оставшимся адресам. На сегодняшний день ведется установка 4 остановок на улице Красноармейская. Перед монтажом каркаса проведены подготовительные работы и залито бетонное основание. На уже смонтированных конструкциях выполняется окрашивание с последующим остеклением и крепление мебели, — рассказал Анатолий Тараненко.

Также он напомнил, что работы выполняются в рамках соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». На 2020 год бюджету муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым выделены средства в размере 12,5 миллионов рублей на обустройство остановочных павильонов.

— Всего в городе в рамках данного соглашения будет установлено 25 остановок. Принято решение разместить павильоны в разных частях города, в местах, где в них есть первоочередная необходимость, — добавил начальник управления.

При этом он подчеркнул, что современные павильоны призваны повысить комфорт и безопасность пассажиров, ожидающих общественный транспорт.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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