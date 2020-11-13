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Власть

В Севастополе арестовали сотни литров пива

В правительстве Севастополя сообщают, что провели рейд по соблюдению запрета на продажу алкоголя в объектах общественного питания менее 50 кв. м, расположенных в многоквартирных домах и выявили нарушителей.

«В ходе рейдовых мероприятиях нарушения были выявлены в двух торговых точках: на улице Истомина и проспекте Генерала Острякова. Ранее севастопольцы жаловались на работу этих заведений. В результате проверок, проведенных поздно вечером 11 ноября, был наложен арест на алкогольную продукцию, которую индивидуальные предприниматели реализовывали незаконно, общим объемом 225 литров пива и пивных напитков», – говорится в сообщении.

Комментарии предпринимателей, чью продукцию арестовали, отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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