Власть
В Севастополе арестовали сотни литров пива
В правительстве Севастополя сообщают, что провели рейд по соблюдению запрета на продажу алкоголя в объектах общественного питания менее 50 кв. м, расположенных в многоквартирных домах и выявили нарушителей.
«В ходе рейдовых мероприятиях нарушения были выявлены в двух торговых точках: на улице Истомина и проспекте Генерала Острякова. Ранее севастопольцы жаловались на работу этих заведений. В результате проверок, проведенных поздно вечером 11 ноября, был наложен арест на алкогольную продукцию, которую индивидуальные предприниматели реализовывали незаконно, общим объемом 225 литров пива и пивных напитков», – говорится в сообщении.
Комментарии предпринимателей, чью продукцию арестовали, отсутствуют.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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