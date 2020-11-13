В Крыму в ближайшие дни решат будут ли принимать туристов на Новый год

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В течение 10 дней в Республике Крым будет принято решение о возможных ограничениях в период новогодних праздников.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

«Поверьте, все риски, которые могут быть в преддверии новогодних праздников и в период новогодних праздников, и глава республики, и губернатор города Севастополя прекрасно понимают. Обсуждаются варианты введения тех или иных ограничений, но пока об этом говорить преждевременно. В течение 10 дней, я думаю, решение будет принято», - сообщила она.

Главный санитарный врач полуострова пообещала, что о любых мерах крымчане будут уведомлены заранее, чтобы, как минимум, бизнес смог выстроить свою работу.

«Люди как-то планируют свой бюджет, мероприятия, проходят определенные предоплаты, и бизнес должен быть готов к тому режиму работы, который будет принят на территории субъекта. Это должно быть сделано заблаговременно», - пообещала Пеньковская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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