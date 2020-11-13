В Крыму утверждают, что наторговали с Украиной на 18 млн долларов

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За 9 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот Республики Крым с Украиной составил $18,4 млн. Это больше трети суммы всей торговли региона с другими государствами ($56,6 млн).

При этом Республика Крым продает Украине больше, чем покупает у нее. Экспорт в январе-сентябре этого года составил $11,25 млн, а импорт — $7,15 млн, сообщило Южное таможенное управление Федеральной таможенной службы.

Львиную долю покупок Украины (71%) составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства, их доля в общем потоке выросла на 2% по сравнению с девятью месяцами 2019 года. Увеличились поставки машиностроительной продукции — на них приходятся 18,4% от общего потока на Украину (15,9% в январе-сентябре 2019 года) и химической продукции — 6,7% (9% в январе-сентябре 2019 года), металлы и изделия из них — 2,5% (+ 0,3% к аналогичному периоду прошлого года).

Интересно, что рост произошел на фоне небольшого (- 0,7%) общего падения экспорта по сравнению с показателями 2019 года. Импорт же в целом сократился значительно (- 45,2%). На долю Украины пришлись 22,8% ($7,15 млн) от общего объема ввозимой в Республику Крым продукции, структура украинского импорта в основном включает металлы и изделия из них — 56,8% (65,6% в январе-сентябре 2019 года) и минеральные продукты — 42,5% (33,2% в январе-сентябре 2019 года). Однако в крымских торговых точках можно встретить и текстиль, и продукты питания, и овощи с Украины.

Несмотря на все противоречия между Россией и Украиной, последняя остается главным торговым партнером Республики Крым. Причина этого — в многолетних устойчивых связях, удобных логистических схемах и, конечно, ценообразовании, считает доцент кафедры устойчивого развития Института экономики и управления Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Острик.

«Деловые связи нарабатывались годами и просто так их не разорвать. Логистика играет на руку: до Одессы, до Херсона ближе, чем до Краснодара — это удобно. Из-за санкционного режима ограничен ввоз в страну импортной продукции — это не только продукты питания, но и оборудование. А в Украине все это можно покупать в неограниченных количествах. Кроме того, вопрос цены тоже имеет значение, на Украине многие вещи стоят дешевле», — сказал Острик.

Тем не менее на сегодня Республика Крым торгует с 34 государствами, в их числе Германия, Великобритания, США, Япония и небольшое княжество Люксембург. У последнего, кстати, Республика Крым покупает металлы и изделия из них.

В списке экспортеров крымской продукции 18 стран, включая главных идеологов антироссийских санкций — США. При этом самые крупные из них, помимо Украины, — Белоруссия, Китай, Индия и Казахстан. Они покупают, в основном, мясо, крепкий алкоголь и вино. Но есть и неожиданные, на первый взгляд, предпочтения: уже год китайцы лакомятся крымским мороженым, а израильтянам полюбилось местное пиво, поставки которого в этом году были увеличены, что позволило Израилю увечить свою долю в общем потоке экспорта с 0,01% до 2%.

«Я был в Израиле, пробовал их еду. Она вся мне показалась какой-то безвкусной, синтетической. Возможно, влияет особенность их воды (опреснение — прим.). Вполне возможно, что наше пиво является для них эталоном качества. Мы же не в Чехию или Германию его поставляем, где потребитель искушенный», — отметил Владимир Острик.похожее по теме:Аксенов три года подряд отказывается от легализации мини-отелей14.07.2020

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