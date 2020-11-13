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Водный кризис

В Крыму неожиданно решили зарыбить остатки водохранилищ

14:14 пятница, 13 ноября 2020

В три крымских водохранилища – Ленинское, Феодосийское и Изобильненское – до конца года планируют запустить миллион мальков нескольких видов рыбы.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства республики.

«Крымский Рыбопитомник начал проводить мелиоративные мероприятия в части зарыбления крымских водохранилищ. Вчера в Ленинское водохранилище выпустили первую партию, более 100 тысяч штук мальков: карпа 49,6 тысячи штук, белого амура 13,5 тысячи штук и белого толстолобика более 50 тысяч штук», - цитирует ведомство зампредседателя Совета министров – министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина.

Эти же тремя видами рыбы планируют зарыбить Феодосийское и Изобильненское водохранилища. 50% рыбопосадочного материала – мальки карпа: в Феодосийское водохранилище их выпустят 240 тысяч штук, в Ленинское – 229 тысяч штук, а в Изобильненское 31 тысячу. Мальков белого толстолобика выпустят около 400 тысяч штук, а мальков белого амура – 100 тысяч.

Подобный метод «мелиоративного зарыбления», по словам чиновника применяется уже около полувека и крайне эффективен и полезен для водоемов, поскольку рыба «удаляет всю лишнюю водную растительность».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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