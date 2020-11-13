В Крыму экс-мэру показали «красную карточку»

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Бывшая глава одной из местных администраций в Ленинском районе Крыма по постановлению прокурора привлечена к административной ответственности в виде дисквалификации.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«Прокуратура Ленинского района проверила соблюдение требований бюджетного законодательства при предоставлении межбюджетных трансфертов. Установлено, что региональным проектом «Успех каждого ребенка» предусмотрено выделение субсидии из республиканского бюджета на проведение капитального ремонта спортивного зала МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа».

Одним из условий соглашения о предоставлении субсидии являлась разработка и издание муниципального акта, регламентирующего вопросы предоставления бюджетных средств, перечня мероприятий, в целях софинансирования которых направлена субсидия», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что такой акт муниципалитетом разработан и утвержден не был.

«С учетом выявленных нарушений прокурор в отношении бывшей главы администрации Ленинского района, допустившей нарушения бюджетного законодательства, возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ (нарушение получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов)», – сообщили в пресс-службе.

Суд, рассмотрев представленные прокурором доказательства, признал бывшего чиновника виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год.

Постановление вступило в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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