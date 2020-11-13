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Украина в ООН указала на вероятность ядерной угрозы из Крыма
фото © interaffairs.ru
Заместитель Постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко на заседании Генассамблеи ООН высказал опасения относительно «возможного разворачивания Россией в Крыму ядерного потенциала».
Об этом сообщается на странице Постоянного представительства Украины в ООН в Фейсбуке.
«Продолжающаяся трансформация Крыма в огромную военную базу может указывать на возможность развертывания ядерного потенциала на оккупированном полуострове, подрывая тем самым статус Украины, не обладающего ядерным оружием. Это должно измениться немедленно», – сказал во время выступления Витренко.
Он также указал на то, что Россия не допускает на полуостров инспекторов МАГАТЭ.
«Уже 7-й год подряд украинский полуостров Крыма и город Севастополь остаются оккупирован государством, обладающим ядерным оружием, – Россией. Кроме того, Россия продолжает военную агрессию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В результате оккупационная держава мешает инспекторам МАГАТЭ попасть в места хранения ядерных и радиоактивных материалов – как в Крыму, так и в восточной Украине», – отметил представитель Украины.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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