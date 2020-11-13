Украина обратилась к руководству BMW из-за обозначения Крыма российским на картах

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что украинское дипведомство обратилось к руководству компании BMW из-за обозначения на автомобильных картах российских пользователей Крыма частью России.

«Сегодня безотлагательно обратились к руководству компанииBMW с просьбой со всей серьезностью рассмотреть неприятный инцидент с навигационными картами. Ожидаем официальные разъяснения и принятия соответствующих шагов. Потому что Крым – это Украина», – говорится в твиттер-сообщении украинского посла.

У владельцев автомобилей BMW, продающихся в России, появилась возможность установить навигационную карту, на которой Крым показан российской территорией. В базовой версии Крым обозначен частью Украины. BMW объяснила решение «учетом законодательства разных стран».

После этого первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар напомнила автоконцерну BMW о международных резолюциях.

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