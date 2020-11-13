Ученые нашли способ в три раза быстрее выводить алкоголь из организма

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С помощью гипервентиляции легких можно вывести алкоголь из организма в три раза быстрее. Канадские ученые уже изобрели специальный прибор, сообщают «Известия» со ссылкой на научные исследования ученых из Университетской сети здравоохранения (UHN) в Торонто.

Специалисты уточнили, что 90% алкоголя выводится печенью. Но в ходе исследований выяснилось, что при быстром и глубоком дыхании алкоголь выводится в три раза быстрее, чем через печень. Однако это может сказаться на самочувствии, человек может потерять сознание.

«Прием был известен и раньше, но применялся ограниченно, поскольку при форсированном выдохе человек теряет много углекислого газа, вместе с которым выводится алкоголь. Быстрое уменьшение этого газа в крови вызывает головокружение, обмороки, онемение рук и ног», - пишут исследователи.

Чтобы использовать гипервентиляцию без ухудшения самочувствия, ученые изобрели устройство размером с портфель. Прибор состоит из небольшого резервуара со сжатым углекислым газом, нескольких соединительных трубок, маски и системы клапанов.

Его уже успешно испытали добровольцы. Концентрацию этанола в их крови довели до умеренно повышенной — примерно до 0,1%. Процесс выведения этанола контролировали в разные дни во время нормальной вентиляции легких и гипервентиляции.

Ученые подчеркнули, что их исследование – первое практическое доказательство того, что алкоголь можно вывести из организма быстрее, если использовать гипервентиляцию.

Ранее эксперт опровергла информацию о том, что употребление алкоголя может послужить профилактикой простудных заболеваний.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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