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Власть

У «Музея денег» в Феодосии все-таки забрали помещение

У «Музея денег» в Феодосии все-таки забрали помещение

фото © Новости Крыма

Помещение, где ранее размещался «Музей денег», будет передано на баланс МБУК «Феодосийский музей древностей».

Об этом сообщила пресс-служба администрации Феодосии.

Администрацией города Феодосии в рамках выработанной позиции относительно использования помещения, где ранее размещался «Музей денег», принято решение передать его на баланс МБУК «Феодосийский музей древностей». Такое решение принято исходя из того, что частный коллекционер Александр Олещук отказался следовать достигнутым договоренностям по проведению необходимых мероприятий для музеефикации своей коллекции. В настоящий момент помещение передано А.

Р. Олещуком муниципалитету по Акту приема-передачи. Решение о передаче данных помещений муниципальному музею принято в связи с тем, что предметы, включенные в музейный фонд РФ, хранящиеся в Музее древностей, нуждаются в улучшении условий хранения и представления.

Как прокомментировал такое решение администрации директор Феодосийского музея древностей Александр Родионов, данное помещение позволит значительно разгрузить фондохранилище учреждения, повысит возможности экспозиционной деятельности, фондовой работы и будет способствовать привлечению в музей новых посетителей.

Перспективным представляется создание на основе богатой коллекции монет из запасников музея нумизматической комнаты и золотой кладовой. Феодосийский музей древностей уже подготовил и направил в Администрацию пакет необходимых документов для оформления права оперативного управления.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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У «Музея денег» в Феодосии все-таки забрали помещение

У «Музея денег» в Феодосии все-таки забрали помещение

Помещение, где ранее размещался «Музей денег», будет передано на баланс МБУК «Феодосийский музей древностей».

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